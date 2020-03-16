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G-7 ülkelerinden iş birliği vurgusu

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan G-7 liderleri, bugün yaptığı telekonferans görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgını konusunda iş birliği vurgusu yaptı.

16.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:23
G-7 ülkelerinden iş birliği vurgusu
ABD, Kanada , Fransa , Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere 'den oluşan G-7 liderleri, bugün yaptığı telekonferans görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgını konusunda iş birliği vurgusu yaptı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Kanada, Ekonomi

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