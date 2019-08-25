G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu!

Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, bugün yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın eşi Brigitte Macron'un ABD Başkanı Trump'ı öperken çekilen bu fotoğrafı ise medyada olay oldu.

TRUMP'I ÖPMESİYLE ŞAŞIRTTI

Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi. Gün sonu çekilen aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.

MACRON, ZARİF İLE GÖRÜŞTÜ

G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'nın Biarritz kentine bugün sürpriz şekilde gelen Zarif, Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Zarif, "Yol zor ama denemeye değer." yorumunu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra, ülkeden ayrıldı.