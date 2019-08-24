G.ı. Joe: Ever Vigilant Filmi

Cobra grubu tehlikeli yeni bir silahı ele geçirince, GI Joe ekibi onlara karşı koymak için tekrar göreve getirilir. D.J. Caruso’nun yönetmenliğini üstlendiği G.I. Joe efsanesinin üçüncü film
inin senarist koltuğunda Josh Appelbaum oturuyor.Yönetmen:
D.J. Caruso, André NemecSenaryo:
André Nemec, Aaron Berg, Josh AppelbaumOyuncular:
Dwayne JohnsonFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
G.I. Joe: Ever VigilantYapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
16.10.2020G.I. Joe: Ever Vigilant Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.