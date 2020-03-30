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G.Kore'den dar gelirlilere 816 dolarlık nakit yardımı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, düşük gelirli ailelere nakit yardımı yapılacağını açıkladı.

30.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:31
G.Kore'den dar gelirlilere 816 dolarlık nakit yardımı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, düşük gelirli ailelere nakit yardımı yapılacağını açıkladı. Japon haber ajansı Kyodo 'nun haberinde, planlanan nakit yardımın 4 kişilik aile başına 1 milyon won (816 ABD Doları) olacağını ve düşük gelirli aileleri kapsayacağı belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, bugün yapılan acil toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Acil finansal yardım için hızlılık çok önemli, bu yüzden ikinci ek yardım paketini hükümet mümkün olan en kısa sürede sunacak" dedi. Güney Kore Parlamentosu, koronavirüs salgını sebebiyle zor günler yaşayan ekonomiye destek olmak için daha önce 11.7 trilyon wonluk paketi onaylamıştı. Dar gelirli 4 kişilik ailelere dağıtılması planlanan 1 milyon wonluk nakit yardım, 7.1 trilyonluk ikinci ek ekonomik paketin parçası olarak açıklandı. Güney Kore'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 olarak açıklanırken; vaka sayısının ise 9 bin 661 olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kore, Kyodo, Japon, Dünya
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