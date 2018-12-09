09 Aralık 2018, 15:23
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G.saray, 2. Yarılarda Kalesini Koruyamıyor

G.saray, 2. Yarılarda Kalesini Koruyamıyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, bu sezon maçlarının ikinci yarılarında kalesini gole kapatamıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı maçlardan 7 galibiyet,  dörder beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, özellikle  karşılaşmalarının ikinci devrelerinde yediği gollerle önemli puan kayıpları  yaşadı.
Galatasaray, ligde yediği 18 golün 12'sini maçlarının ikinci 45  dakikalık bölümünde kalesinde gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Akhisarspor maçının ikinci yarısında 3,  Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarının ikinci bölümünde ikişer,  Trabzonspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor  müsabakalarının ikinci 45 dakikalarında ise rakiplerinin birer golüne engel  olamadı.
Galatasaray, ikinci yarılarda gol yediği bu maçlardan sadece birini  kazanırken, dördünde berabere kaldı, üçünü kaybetti.
Çaykur Rizespor,Galatasaray

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