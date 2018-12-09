G.saray, 2. Yarılarda Kalesini Koruyamıyor

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı maçlardan 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, özellikle karşılaşmalarının ikinci devrelerinde yediği gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.
Galatasaray
, ligde yediği 18 golün 12'sini maçlarının ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.
Galatasaray, ikinci yarılarda gol yediği bu maçlardan sadece birini kazanırken, dördünde berabere kaldı, üçünü kaybetti.
Çaykur Rizespor,Galatasaray
09 Aralık 2018 Pazar 15:23