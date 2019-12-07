G.Saray-Alanyaspor maçında 11'ler belli oldu

Ligde 2 maçtır kazanamayan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a evinde mağlup olan Galatasaray, 14. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Alanyaspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor. Aytemiz Alanyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, 67 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Saat 20:00'da başlayacak olan mücadelede sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Nzonzi, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük

AYTEMİZ ALANYASPOR:Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou