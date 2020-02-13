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G.Saray - Alanyaspor maçında çok konuşulan ofsayt kararı için yayıncı kuruluştan açıklama

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede ağları bulan topu ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı, Fatih Terim kenarda hakeme uzun süre itiraz etti. Yayıncı kuruluş ise, ofsayta neden olan pozisyonda verilen kararın doğru olduğunu canlı yayında anlattı.

13.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:20

'ın Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 32. dakikasında skor 1-1'ken sarı-kırmızılıların ağları bulan topu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ceza alanında Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşun ardından boşta kalan topa Seri hareketlendi ve yaptığı vuruşla ağları buldu, ardından yerde olan Adem Büyük için ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından da pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi ve gol geçersiz sayıldı.

Bu kararın ardından Fatih Terim ve teknik heyet kenarda büyük tepki gösterdi.

FATİH TERİM: "YÜZDE 90 GOL DİYOR"

Maç sonrasında konuşan Fatih Terim, "İzlemedim ama yüzde 90 gol, yüzde 10 iptal diyor" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞ KURALI ANLATTI

Tartışmalı pozisyona dair gerçek ise maçın ikinci yarısı başlamadan hemen önce ortaya çıktı. Yayıncı kuruluş, ikinci yarının başlamasına dakikalar kala ilgili ofsayt kuralını hatırlatarak ofsaytta olan Adem Büyük'ün, Alanyaspor kalecisi Marafona'nın pozisyonunu bozduğunu ve bu sebeple golün iptal edildiğini açıkladı.

FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel de sosyal medya üzerinden aynı kuralı paylaşarak kararın doğru olduğunu aktardı.

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G.Saray - Alanyaspor maçında çok konuşulan ofsayt kararı için yayıncı kuruluştan açıklama

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Adem Büyük, Spor


HABER YORUMLARI (26)
TFFB:peki anlatın bakalım terim organize dedi 4 maç aldı bu sezon yanal geçen hafta alanya maçında ''ayağınızı denk alın, yapamıyorsanız yapan çıkar'' dedi kaç maç ceza aldı? evt (P)rofestonel (F)b (D)isiplin (K)urulu?
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13 8
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CCC:CİNCON AĞLAMA
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18 22
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SENDE HOCAYIM DİYORSAN...:Kazanınca ''KENDİSİYLE'' Övünen, Kaybedince '' FUTBOLCULARA '' oynamadılar, karakterlerini koyamadılar diyen biri. . . Bunlar yerine adamlar için kuralları okuda öğren ve öğret. . . Taraftar bilmeyebilir, ama sen hakkını arayacağın konular için takım için çalışıyor milyonları alıyorsan bilmek zorundasın. Başka işin mi var???? Millete mafyalık yapmayı bırakırsan boş vaktin olur.
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24 18
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DERİN GÖLGE:futbol tarihinde bir ilk 8 dakika uzatma sonrası bir dakikada uzatmanın uzatması oldu ama nafile alanya turu geçti
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26 29
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YANİ:adamlar yerden kalkmadığından olabilir mi işiniz gücünü goy goy. kaleci auta giden topta sakatlandı:):) 3 dakika:) sırf penaltı, ofsaytt, ademin 2 golüne var için 10 dakika durdu oyun 6 oyuncu çıktı.
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18 12
TIRNAKÇI SAADET TEYZENİZ:Kebapçı Selo dövünce herşeyi unuttu bu adam
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20 15
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TUGO:Buz gibi osfayt , son adam kaleci olacak diye birşey yok , futbolu bilenler bunu çok iyi bilir.
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80 29
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SPORX E:son adam kaleci yerine geçtiği için kaleci gibi oluyor. topa adem dokunsa ofsayt net. amabu pasif ofsayt. topum ademle ilgisi yok adem yerde sakat zaten. kaleci ademin önünde. net gol.
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14 12
GÖZ GÖZ:ula zaten son adam olayı değil. pasif ofsayt denen bir şey var. adam yerde topa oyuna kaleciye müdahelesi yok. kaleci rahat rahat uçuyor topa. seri çaprazda ademle aynı hizada değil. yoruma açık ama ofsayt değil.
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9 8
MUSTAFA:Burada son adam pozisyonunda ki alanyalı futbolcu kaleci konumuna geçer. Adem büyük ise pasif ofsayt gibi görünsede önce olan kalecinin hareket alanını engel olduğu için pasif ofsayttan çıkıp pozsiyon gereği ofsat olur. Futbol kurallarından bi haber yorum yapıyoruz. Boş boş konuşmayın. . . .
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12 6
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