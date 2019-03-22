22 Mart 2019, 15:11
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G.saray Aydın B.ş.b.'yi Devirdi

G.saray Aydın B.ş.b.

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 devirerek adını yarı finale yazdırdı.

KÜNYE

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompeksi Hakemler: Ebru Ayata xx, Serkan Büyükpabuç xx Galatasaray HDI Sigorta: Çağla xx, Leys xx, Aslı xx, Meryem xx, Hande xx, Jacksonxx (Gizem xx, Nur Sevil xx, Buse xx, Melike xx) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde xx, Duygu xx, Fulden xx, Martinez xx, Lopez xx, Martinez xx (Sedef xx, Erce xx, Nikolaeva xx, Ezgi xx, Ceyda xx) Setler: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8 Süre: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)

(Tolga Tahçı/İHA) Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Aydın, Galatasaray, Güncel
Kaynak: İHA