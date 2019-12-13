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G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar

Galatasaray'da yabancı futbolcular krizi yaşanıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in, basın toplantılarında oyunculara yönelik yaptığı eleştiriler, yabancı futbolcularda huzursuzluk yarattı. Bu yüzden hepsinin morallerinin bozulduğu konuşuluyor.

13.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:31

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki macerasını 5-0'lık Paris Saint-Germain mağlubiyetiyle noktalayan 'da gözler artık Süper Lig'e ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Avrupa kulvarında bu sene oldukça başarısız bir tablo ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak bir nebze de olsa taraftarına Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.

TÜRKİYE KUPASI DA TEHLİKEDE

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray'da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı-Kırmızılılar, kupada 5'inci tur maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Galatasaray'ın rakibi ile 17 Aralık Salı günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında turu geçebilmesi için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor. Aksi halde kupa defteri de kapanacak.

YİNE OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Bu sezon alınan kötü sonuçlar ve sahada oynanan kötü futbol sonrası basın toplantılarında sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Terim'in bu yaklaşımının özellikle takımda yer alan yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de yabancı futbolcuları rahatsız ettiği ve oyuncuların morallerinin bozulduğu kaydedildi.

(Akşam)

G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar

Paris Saint Germain, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (18)
GS:İki senedir Tudorun taktiği ve oyuncularıyla şampiyon oldu. Kendisi bu takıma hiç bir şey katmamıştır. Yrdımcılarıyla beraber gitsin artık.
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COK BİLMİS:kendisi problem
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BETER OL BETER.:VARdı yoktu geçelim bunları derken, avrupada maçlar sahada kazanılır masada değil derken iyiydi. Şimdi hayırdır ne oldu ??? Daha da beter olacaksınız futbol adaletli oynatılmaya devam edilirse.
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BAZILARI ŞÖYLE DER:Tudor 1 maç kaybedince istifa diye stadı inleten parator yandaşları hiç sesiniz çıkmıyor. .
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FİRST:HOCA ANCAK GAZ VERİR. . TAKTİK SIFIR KADRO KURMA BECERİSİ SIFIR. . . BİRDE HAKEMLERİ ARKASINA ALDIMI OOOO İMPARATOR. . .
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TURHAN:bu adamı türkiye''de teknik adam yapmayın yeter artık bıktık
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21 23
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PP:Hmm peki buyur sen ol
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ADANALI:ÇOK ANLIYORSAN GEL KENDİN YAP DİYCEM AMA . SENİ O KAPINDAN BİLE SOKMAZLAR. . . .
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5 5
12345:FATİH HOCAM İSTİFA DA Bİ HİZMETTİR. ACABA GÖREVİNİZİ TAMAMLADIĞINIZI DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ DAHA.
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MANDIRA FİLOZOFU:CIVIK CIVIK KONUŞMA FATİH TERİM NEDEN BIRAKSIN BIRAKACAKSA FUTBOLCULARI BIRAKSIN HIC BIRINDE RUH YOK MUSLERA HARİÇ.
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