G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone ve Fernando Muslera'nın son durumları hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Andone'nin iç yan bağlarında tama yakın, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildiğini, Muslera'nın ise 16 Haziran Salı günü ameliyat edileceğini açıkladı.

15.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:14

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Florin Andone ve Fernando Muslera'nın son durumları hakkında açıklama yaptı.

"ANDONE'DE KISMİ YIRTIK"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır." denildi.

"MUSLERA AMELİYAT OLACAK"

Açıklamanın devamında "Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

G.Saray’da Muslera 16 Haziran’da ameliyat oluyor! Andone’de çifte yırtık tespit edildi
Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Spor, Haber
Yorumlar (3)
ASLAN: MUSLERA YA çok büyük geçmiş olsun. . normalde avrupada olsa agır cezalar verilir. . yazık adamın hayatı bitti gitti. . .
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BAŞAR Y.: Haydar kardeş ben BİR FANATİK TRABZONSPORLU olarak en sevdiğim örnek aldığım futbolcuların başında olan musleraya kalbimden canı gönlümden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin. Bir an önce toparlar umarım. Senin Beynin neden basmıyor Haydar kardeş biz sahada rakibiz dışarıda değil . . .
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HAYDARR: gs nin P si gitti geçmiş olsun buna en çok trabzonlular sevinmiştir
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