G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün kayyuma gitme ihtimali, seçim isteyen üyeler ve Tuzlaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray için gece gündüz çalıştıklarını ve seçimden korkmadıklarını kaydeden Cengiz, "Mali açıdan 5 yıl borsaya açık şirketler üst üste zarar gösterdiğinde, kayyuma gitme riski vardır. Biz bunu önledik. Kendi yolunu ve yordamını bulamayan şirketler için kayyum vardır, Galatasaray'ın böyle bir durumu yok. Kayyum talep eden iki arkadaşın hedefi seçime gitmek istemek, zevkle. 22 ayda 2 seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, hiç sorun değil, yeter ki Galatasaray'a olan hizmet aşkımız bitmesin, bitirmesinler. Arkadaşlarımızın neler çektiğini, bizim neler çektiğimizi bilen biliyor. Biz seçime gitmemekle ne servetimize servet, ne gelirimize gelir kattık. Tam tersine, susuz, uykusuz, prangalı şekilde Galatasaray'a, çocukluk aşkımıza hizmet etmeye çalıştık. Seçime gitmek için, Galatasaray'a kayyum atandığında, o kayyum sadece seçime bakmaz, mali, idari konulara da bakar. Dümensiz sandal nereye gider? Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır. Şu anda üzerimizde çok ciddi baskılar var henüz anlatamadığım. Onları çözemediğimiz takdirde anlatacağız" dedi.

TUZLASPOR MAÇI SONRASINDA YAŞANANLAR

Tuzlaspor maçında yaşananlar ile ilgili de görüşleri sorulan başkan, "Ben teknik direktörlere ve oyunculara cevap verecek noktada değilim, küçük gördüğüm için değil, onların yorumu onlara ait. Senkronize bir şekilde, bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynamayacağı bilindiği halde, yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hiç hoş olmadı. Hele bir kadına, çok ağır ve duyulmamış küfürlerle saldırılması bir utanç. Sayın Tuzla başkanı da yanımdaydı, şok olmuş halde izledim. Rakip takımın teknik heyetinin tribünleri tahrik eder şekilde, neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak şekilde davranmaları beni çok üzdü. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.