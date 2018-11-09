09 Kasım 2018, 20:35
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G.saray'dan Tahkim'e İtiraz!

G.saray

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto  Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve  Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.
Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda  Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz  başvurusunu görüşmesi bekleniyor.
PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.
Fenerbahçe,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Galatasaray

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