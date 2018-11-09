G.saray'dan Tahkim'e İtiraz!

<div>Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.</div> <div></div><div>Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.</div> <div></div><div>PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.</div><div></div>