G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun takım harcama limitlerinde bütçe aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılmasıyla ilgili olarak Fotomaç'tan Zeki Uzundurukan'a açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, TFF'nin kararıyla ilgili olarak, "Biz şu anda maça odaklandık. Maçın önüne geçmesin diye susuyoruz. Türkiye'ye gelince gerekenleri söyleyeceğiz. Biz transfer yaparken neler söylediler. Topa tuttular. 'Falcao'yu aldınız, onu yaptınız, bunu yaptınız, denk bütçe uygulaması var, neden bunu yapabiliyor Galatasaray.' dediler ama biz kar açıkladık. Her türlü bütçe uygulamasına uyduk, transferleri buna göre yaptık." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı, "Bizim bundan en ufak bir haberimiz olmadı. Hiçbir haberimiz yok. Gelince Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Gerekli açıklamayı yapacağız. Şu anda susuyoruz. Çünkü, maçımız var." ifadelerini kullandı.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ NE DEMEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takım harcama limitlerini belirleyerek, Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, belirlenen harcama limitleri Haziran ayının transfer döneminde TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

TFF bu uygulamayla, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından belirlenecek limitler dahilinde kalmasını zorunlu kılıyor.