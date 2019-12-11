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G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin takım harcama limitlerindeki bütçe aşımını yüzde 30'dan 40'a çıkarma kararıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Mustafa Cengiz, "Dönünce Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

11.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:44

Başkanı Mustafa Cengiz, Futbol Federasyonu'nun takım harcama limitlerinde bütçe aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılmasıyla ilgili olarak Fotomaç'tan Zeki Uzundurukan'a açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, TFF'nin kararıyla ilgili olarak, "Biz şu anda maça odaklandık. Maçın önüne geçmesin diye susuyoruz. Türkiye'ye gelince gerekenleri söyleyeceğiz. Biz transfer yaparken neler söylediler. Topa tuttular. 'Falcao'yu aldınız, onu yaptınız, bunu yaptınız, denk bütçe uygulaması var, neden bunu yapabiliyor Galatasaray.' dediler ama biz kar açıkladık. Her türlü bütçe uygulamasına uyduk, transferleri buna göre yaptık." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı, "Bizim bundan en ufak bir haberimiz olmadı. Hiçbir haberimiz yok. Gelince Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Gerekli açıklamayı yapacağız. Şu anda susuyoruz. Çünkü, maçımız var." ifadelerini kullandı.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ NE DEMEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takım harcama limitlerini belirleyerek, Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, belirlenen harcama limitleri Haziran ayının transfer döneminde TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

TFF bu uygulamayla, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından belirlenecek limitler dahilinde kalmasını zorunlu kılıyor.

G.Saray'dan TFF patlaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türkiye, Spor


HABER YORUMLARI (18)
MAL BUNLAR:Maçları varmış da konuşmuyormuş. PSG yi yenme ihtimali olduğunu sanıyo garibim. Uyandırın şunu ya. Gol atamazlar zaten de en az 5 yiyeceklerine bahse girerim.
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1 0
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ANTİGEYŞA:Siz niye dert ediyorsunuz ki nasıl olsa devlet sizin borçları siler, eskiden olduğu gibi. Memleket düşmanı Siyonist kulüp nefretimsin
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1 1
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BEHÇET:Önce Falcaoyu ayağa kaldır :))
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5 3
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PAŞA:merak etme psg bugün sizi ayağa kaldıracak. ondan sonra dizleriniz tutarsa sizde ayağa kalkarsınız
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3 4
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VELİ:olası bir facia sonrası gündemi değiştirmek için konuyu buldum diyon yani:)) ne kadar da tanıdık ve bayatlamış bir taktik
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3 1
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VATANDAŞ:şu üsluba bak ne biçim provakatörce bir şey. kabul edilemez de ilgileneceğiz de haksızlık de geç bu nedir
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11 16
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DV:Yani diyor ki biz bir yenilelim nereye saldıracağımızı bilemediğimiz için maçtan sonra random çamura yatacağız
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11 9
FEDERİCO:Tff ile mhk ali koçla ne konuştu acaba aklıma 3 Temmuz 2011 geldi.
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19 7
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6 KASIM:Ne konuştular biliyo musun ben sana söyliyim federico dinle yavrucum; 6s masa başında çok şampiyon oldu birazda bizi şampiyon yap
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1 1
BELHANDA:farketniz mi bilmem her cimbom un şampyonlar ligi maçı öncesi bunu yapıyorlar
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11 4
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