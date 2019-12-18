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G.Saray'dan Tuzlaspor ve Gökhan Çıra için çok sert açıklama!

Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atlayan Galatasaray, maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden çok sert bir açıklama yayınladı.

18.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:11

Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tuzla maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, Galatasaray Futbol Akademisi'nde yazan "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözüne vurgu yapılarak Tuzlaspor ve Gökhan Çıra için sert sözler sarf edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir.

Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Futbol A Takım Medya Koordinatörü Sn. Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.

"BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZİN GÖLGELEMEYE ÇALIŞMASI KABUL EDİLEMEZ"

Futbol Akademimizin girişinde yazan ''Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.'' sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez.

Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır.

Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar.

Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

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G.Saray'dan Tuzlaspor ve Gökhan Çıra için çok sert açıklama!

Gökhan Çıra, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (16)
ÖNCE FATİH TERİM:UZAKLAŞTIRILMALIDIR !!
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0 1
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ULTRASLAN:ULAN DAHA 23 YAŞINDASIN AĞZIN, DİLİN, KALBİN, BEYNİN KÖTÜLÜKLERLE DOLU. KONUŞMA USLUBUNU DİNLEYİNCE GALATASARAYLI OLMAYA GEREK YOK. BIRAK BU KABA-BABA KONUŞMALARI YAŞININ VE MESLEĞİNİN GEREKTİĞİ GİBİ DAVRAN PRİMİ SOSYAL MEDYADA YAPMA SAHADA YAP OK.
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YAPMA YAV!!!:NERDE BOYNU BÜKÜK BİR GARİP GÖRSEN, HORGÖRME ÇÜNKÜ O BİR FENERBAHÇELİDİR. - GALATASARAY HABERLERİ FENERİN AĞLAMA SAYFASI OLMUŞ, ALAYI ŞİKECİ BURDA TOPLANMIŞ.
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13 5
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KSK Lİ MESUT:Helal olsun şu paratöre, conconları iyi kandırıyo. bulmuş 15 - 20 milyon yarım akıllı conconları takılıyo işte...
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2 15
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10.5:Mesut soda iç. Gaz var sende.
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2 1
BELHANDA:çocuk askerlik arkdaşıyla evlenmiş böyle bir insanı neden kalaya alıp açıklma yapıyorsunz ki adam kendini gösterme ünlü yapma provkosyanu yapıyor
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25 2
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ALPEREN:NE KADAR DA KARAKTERLİ FUTBOLCULARINIZ VAR, TEKNİK DİREKTÖRÜNÜZ VAR. SAYALIM MI İSİMLERİ EN BAŞTA FATİH TERİM, HASAN ŞAŞ MI KARAKTER ABİDESİ, YOK YOK BREZİLYADAN SİZE YAKIŞAN TRANSFER MELO. AAA ARDA TURANI UNUTTUK EN KARAKTERLİ FUTBOLCU GALATASARAY''IN ÖZ EVLADI . EN TERBİYELİ SPOR ADAMLARI GALATASARAY DA GERÇEKTEN. . . . ŞU HABERİ SADECE UTANARAK OKUDUM.
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GS:kesin fenerlisin
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UTANMA:Sen önce kendinden utan boşver başkasına utanmayı
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ADINIZI YAZIN:Fatoş Terim ve yaptıklarından da bahsetsenize.
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