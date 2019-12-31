Haberler » Spor » G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi - Spor

G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi.

31.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, ligin 17. haftasında oynanan maçların ardından çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un kurula sevk edilmesine karar verdi.

Gençlerbirliği'nin Beşiktaş ile yaptığı maçta kırmızı kart gören kırmızı-siyahlı oyuncular Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'ın yanı sıra Yukatel Denizlispor oyuncusu Modou Barrow ve BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in de disiplin kuruluna sevki kararlaştırıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Altay da kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ve oyuncu Ümit Kurt ile Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün kurula sevk edilmesine karar verildi.

G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Spor


HABER YORUMLARI (5)
FENERLİ: Bundan önce de lehinize bir dünya hakem hatası oldu iki yıl üst üste şampiyon olurken herşey güzeldi şimdi neden bu kadar adalet savunucusu oldunuz. . . Sizi yenmemiz hayırlı bir işe vesile olmuş ne güzel . )
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BEŞİKTAŞ ORDUSU: BUNDAN SONRA TFF NİN HİÇ BİR TETİKÇİ HAKEMİ RAHATÇA MAÇ YÖNETEMİYECEK İNÖNÜDE
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
BEŞİKTAŞ ORDUSU: EYYAMCI FIRAT DEDİK VE EYYAM YAPANA SÖVDÜK BUNA CEZA VERİLMEZ AMA FENERİN FEDERASYONU NORMAL
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
FENERLİ: Fırat Aydınus bu hafta açıkladı ya. . . Tüpçü nün olduğu dönemde olmadığı için biz var kayıtlarını açıklayın diyemiyoruz!!!
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
BEŞİKTAŞ ORDUSU: VAR KAYITLARINI AÇIKLA TFF(TÜRKİYE FUTBOL FENERASYONU)
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

13:50   Bilardoda Türkiye şampiyonu Semih Saygıner - Spor
13:49   Eşinden Mourinho'ya tepki: Martial, onun döneminde acı çekti - Spor
13:46   Yıldızeli İHL öğrencilerinden güreşte büyük başarı - Spor
13:40   Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi - Spor
13:40   Sporda 2019 böyle geçti - Spor
12:25   Deportivo, Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı - Spor
12:20   G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi - Spor
12:05   TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı - Spor
11:49   Fenerbahçe'ye transferde finansal fair play engeli - Spor
11:02   Arda Turan Galatasaray'dan maç başına 25 bin euro kazanacak - Spor
31.12.2019 13:57:11