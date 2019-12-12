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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA ile kriz yaşayabilir. PSG maçı öncesi yaşanan olaylar ve maç esnasında taraftarların meşale yakması, G.Saray'ın başını UEFA ile derde sokabileceği iddia edildi.

12.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:26

, Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, uyarıda bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi.

Paris Saint-Germain mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar bu uyarılara kulak asmadı.

AĞIR SONUÇLARI OLABİLİR

Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan G.Saray tribünleri, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti.

Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti.

Bu nedenle G.Saray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi.

FATİH TERİM'E AİLE DESTEĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ailesi de Paris deplasmanında tribündeki yerlerini aldı.

Terim'in eşi Fulya Terim ile beraber kızları Merve ile Buse de PSG maçını izlediler.

(Skorer)

G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay

Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (5)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Tipik ultravestiler işte ne beklersinizki
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SPORTİNG:Biz sahada kaybedebiliriz ama sokakta kavga çıkarmakta, bağırmakta, küfür etmekte, meşale yakmakta, tezahürat değil gürültü yapmakta kazanırız.
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SPA:Ş. Liginden men edilir inşallah rezil olmayız daha lütfen uefaaaa
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PSA:trabzon ile beşiktaşta avrupada destan yazdılar herhalde bu sene, kardeş tencere dibin kara seninki benden kara
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EMOXXX:Ne desteği paris e gezmeye gelmişlerdir. eminim ki
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