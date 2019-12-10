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G.Saray'ın PSG maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosu belli oldu. Şener Özbayraklı, Mario Lemina ve Radamel Falcao kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Yunus Akgün, Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel Fransa'ya götürülmedi.

10.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:22

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında PSG ile karşılaşacak olan 'ın Fransa kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Radamel Falcao, Marino Lemina ve Şener Özbayraklı kamp kadrosunda yer alırken, sakatlıkları devam eden Yunus Akgün, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Ryan Babel Fransa'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın PSG kadrosunda şu isimler yer aldı;

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

G.Saray'ın PSG maçı kamp kadrosu belli oldu

Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Galatasaray, Spor


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