Haberler » Spor » G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu

Galatasaray'ın PSG maçı sonrası Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, sarı-kırmızılılar 23.9 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kaldı.

12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:14

120 milyon Euro kadro değeri olan , dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.

23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU

Şampiyonlar Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.

(Sabah)

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu

Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (2)
BASKETÇİ:KAYIP DEĞİL. SONUÇTA ELDEN ÇIKIP GİTMEDİ BU PARA. BAŞARI OLSA GELECEKTİ AMA BAŞARI YOK. BUNUN SEBEBİ DE KADRO MÜHENDİSLİĞİ HATASI. SEN ELDEKİ HIZLI OLAN YIRTICI OLAN OYUNCULARI GÖNDER (ONYEKURU VE NDİAYE) YERİNE YAVAŞ OLAN BABELİ AL 3 TANE 6 NUMARA OYUNCU İLE OYNA DELİP GİDEN KİMSE YOK BÖYLE OLMAZ O İŞ.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DARKNEES BLACK:Galatasaray için üzüldük mü hayır ! Birisi Fransızların Fransa liginde mücadele eden takımı PSG diğeri Fransızların Türkiye de olan takımı GS neticede iki Fransız takımının karşılaşması oldu Zavallı GS fark yiyerek Avrupa ya veda etti .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

10:26 Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor - Spor
10:17 Tosca: "Kayserispor maçında hedefimiz 3 puan" - Spor
10:16 Gaziantep FK'dan videolu destek çağrısı - Spor
10:15 İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor
10:07 Phillip Cocu: "Ferdi'yi kiralamayı düşünüyoruz" - Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Spor
08:35 G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı - Spor
08:33 Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu - Spor
12.12.2019 10:34:23