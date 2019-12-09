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G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, daha önce ismi İtalyan yıldız Balotelli ile anılan sosyetik güzel Seda Parseker ile yakalandı.

09.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:38

'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, İstanbul gecelerinde yakalandı.

İtalyanların yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin radarına girip Instagram'da takibe aldığı sosyetik güzel Seda Parseker, bu kez Nzonzi ile görüntülendi.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Nzonzi ile Seda Parseker, Galatasaray- Alanyaspor maçı sonrası birlikte Zuma isimli restorana gitti. Nzonzi ile Seda Parseker, çıkışta görüntülenince büyük panik yaşadı.

Fransız futbolcu, görüntünün silinmesi için rica etti ama başarılı olamayınca morali bozuldu.

(Sabah)

G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı

Mario Balotelli, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ULTRASLAN:Bende düşünüyorum bu oyuncular sahada neden koşamıyorlar. .
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YAZIK:Yakalandı falan ne demek kimin ne iş yaptığını herkes iyi biliyor da söyleyemiyoruz.
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HH:yabancı futbolcular bu işler için geliyor ve futbol oynamıyor zaten
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CEMAL:sosyetik güzellerin para kazanma yolları
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EMOXX:Ne yapsın bu adamlar top oynuyor diye hapis hayatımı yaşasın bunları haber yapanların elinden basın kimliğinin alınması gerekli. Eğlenmek hangi işi yaparsa yapsın herkesin hakkıdır.
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HAKKI:derbi öncesi dansözmü oynattın taraftara küfür mü ettinde panik oluyorsun boş vaktinde çıkıp eğlenmek hakkın tabi
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Spor

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