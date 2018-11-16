'G.saray Raydan Çıktı'

NEVZAT DİNDAR (BUDAPEŞTE)

Sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yönetimlerin görev sürelerini tamamlayamamasının hatırlatılması üzerine Polat, "Galatasaray bir kere raydan çıktı. Raydan çıktın mı bir kere, onu tekrar yola koymak zor" değerlendirmesini yaptı. Adnan Polat, Mart 2011'deki olaylı mali genel kurul sonrası idari anlamda kulübün toparlanamamasını buna bağlarken, " Ünal Aysal aday olmadan önce beni aradı ve aday olup olmayacağımı sordu. Ben niyetimin olmadığını söyleyince çıktı, aday oldu" diye konuştu.

Polat son dönemde derbi sonrası yaşanan tabloyu ve demeçleri de yorumladı. Sarı-kırmızılı kulübün eski patronu, " Mustafa Cengiz bu işlerin bir sonucu.. Nedeni nedir diye bakmamak gerekir. Galatasaray'ın bir duruşu olur. Ananelerinden, geleneklerinden taviz vermez. Şampiyonluğu gerekirse kenara atarım o duruştan ödün vermem. Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı dönemler de var. Ama o zaman bir duruşu vardı. Galatasaray'da başkanın ağırlığı kalmadı. Eskiden başkan bir laf etti mi üzerine söz söylenmezdi" ifadelerini kullandı. Son dönemde tartışılan üyelikler konusunda Adnan Polat yine önemli tespitlerde bulundu. Polat, Galatasaray'ın bir devrime ihtiyaç duyduğunu dile getirirken, tüzük değişikliğinin şart olduğunu, G.Saray 'ın anayasasında değişiklik yapıp kapılarını açması gerektiğini aktardı.

Adnan Polat, "Galatasaray Lisesi'nde sadece 2 sene okuyan bir kişi öyle kolay üye olmamalı. Liseye verdiğim destek ve kontenjan yüzünden geçmişte İnan Kıraç 'la karşı karşıya gelmiştim. Bugün Galatasaraylı olup, olmadığını bilmediğimiz insanlar bile bu özel durum nedeniyle kulübe üye olabiliyor. Galatasaray'ın faydalanabileceği insan profilini geliştirmek, genişletmek gerekiyor" diye konuştu.

Galatasaray'da birçok değerin sekteye uğradığını da ifade eden Adnan Polat, "Galatasaray başkanlık makamı erozyona uğradı. Galatasaray'da yöneticilik geçmişi olmayan kişiler kulübün başına geldiler. Bu gelenek haline geldi. Şişe kırıldı bir kere.." yorumunu yaptı.