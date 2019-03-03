03 Mart 2019, 15:46
»»

G.saray Son Periyotta Yıkıldı

G.saray Son Periyotta Yıkıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Pınar Karşıyaka, parkeden 78-75 galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk eden Pınar Karşıyaka, parkeden 78-75 galip ayrıldı.

---KÜNYE---

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, Halil Baldemir xx Pınar Karşıyaka: İlkan Karaman xx 7, Berk Uğurlu x 1, Sek Henry xxx 20, Assem Marei xxx 21, Birkan Batuk xx 17, Erving Walker xx 2, Christopher Evans xx 6, Akif Egemen Güven x 4, Tayfun Erülkü x Başantrenör: Dirk Bauermann Galatasaray Doğa Sigorta: Nigel Hayes xx 9, Tai Webster xx 18, Aaron Harrison xxx 24, Zach Auguste x, Göksenin Köksal xx 7, Jaka Klobucar x 3, Can Korkmaz x 4, Ege Arar xx 8, Ayberk Olmaz x 2 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan 1. periyot: 20-21 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) Devre: 41-46 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) 3. periyot: 59-60 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)

(İHA) Karşıyaka, Pınar Karşıyaka, Sigorta, Galatasaray, Güncel
Kaynak: İHA