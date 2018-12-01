G20'de Erdoğan'a Özel 'Helal' Menü

Arjantin
Devlet Başkanı Mauriccio Macri, G20 zirvesine katılan devlet başkanları onuruna bir yemek verdi. Liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın helal yemeği, Fransa
Cumhurbaşkanı Macron'un vejetaryen menü isteği dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 zirvesine katılan devlet başkanları onuruna verilene yemeğe iştirak etti. Erdoğan'ın helal gıda talebinde bulunduğu, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemeklerinin hazırlandığı bildirildi. Ayrıca alkol almayacağının bilgisinin verildiği açıklandı. Ayrıca Erdoğan için özel bir garson tahsis edildi.
Fransız lider Emmanuel Macron
içinde vejetaryen yemeği servis edildiği bildirildi. Yemek sırasında göçmen ve göçmenler arasında kurulan ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliğini anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı. Gecede rock, chamame, malambo, cueca, zamba, carnavalito, tango, rap ve hip hop gibi müziklerin çalınacağı duyuruldu.
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan,Arjantin
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:01