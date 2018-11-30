G20'de Zombili Protesto

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
, zirveyi protesto etmek isteyen grupların da adresi oldu. Bir tiyatro grubu başkentte zombi kılığına girerek zirveyi protesto etti.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen G20 Zirvesi çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Başkentte gerçekleştirilen protestolar, değişik temalarla düzenlendi. Dün dev bebek Trump
balonu ile Trump'a karşı yapılan eylemden sonra, bugün zombili eylem düzenlendi.
Dünya'nın Sonu Tiyatro Grubu tarafından yapılan zombili eylemde, zombi kılığına giren bir grup, başkent Buenos Aires sokaklarında yürüdü. Siyah renkte giyinen korkunç görünümlü adamlar ise ağır adımlarla yürüyen zombilere eşlik etti. Protestoda zombiler küreselleşmenin kurbanlarını temsil ederken, kapüşonlu adamların da arka planda gizlenen batı ülkelerini temsil ettiği belirtildi.
Protestoculardan Eva Verde, "Bu eylem zulümden ve bizim üzerimizde baskı kurarak başımızı yükseltmemize izin vermeyenleri anlatıyor. Ama biz griden kaçarak renkli olabiliriz ve onları yenebiliriz" şeklinde konuştu. - BUENOS AIRES
Arjantin,Buenos Aires