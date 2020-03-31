G20'den 'yoksul ülkelerin borç kırılganlığı riskini' çözme hedefi
G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, düşük gelirli ülkelerdeki borç kırılganlığı riski ve gerekli finansal desteğin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda mutabakat sağladı
31.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:14
G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, düşük gelirli ülkelerdeki borç kırılganlığı riski ve gerekli finansal desteğin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda mutabakat sağladı.
Dünya liderleri geçtiğimiz hafta G20 çerçevesinde acil bir şekilde toplanarak koronavirüs salgını sürecine yönelik eylem planını kabul etmişti.
Dünya liderleri geçtiğimiz hafta G20 çerçevesinde acil bir şekilde toplanarak koronavirüs salgını sürecine yönelik eylem planını kabul etmişti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Dünya