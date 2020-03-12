G20 GSYH büyümesi 4. çeyrekte yüzde 0.6'ya indi
G20 ülkelerinin toplam Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.8 düzeyinden, yüzde 0.6'ya daraldı.
12.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:29
G20 ülkelerinin toplam Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.8 düzeyinden, yüzde 0.6'ya daraldı.
Ekonomik İşbirliği kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, 20 ülkenin içinde, Türkiye , Güney kore ve Çin'in ekonomilerinde büyüme artarken, Endonezya, Hindistan ve ABD'de yatay gelişti ve diğer ülkelerde ise düştü.Buna göre çeyrek bazında GSYH, Japonya'da yüzde 1.8, Güney Afrika'da yüzde 0.4, İtalya'da yüzde 0.3 ve Fransa ile Meksika'da yüzde 0.1 küçüldü.Buna karşılık GSYH büyümesi, önceki çeyrekte yüzde 0.2 büyüyen Almanya ve yüzde 0.5 büyüyen Birleşik Krallık'ta yüzde 0.0 düzeyine, Kanada'da yüzde 0.3'ten, yüzde 0.1'e, Avustralya ve Brezilya'da da yüzde 0.6'dan yüzde 0.5'e geriledi.GSYH büyümesi çeyreklik bazda, Türkiye'de yüzde 0.8'den yüzde 1.9'a, Güney Kore'de yüzde 0.4'ten yüzde 1.3'e ve Çin'de yüzde 1.4'ten yüzde 1.5'e yükseldi.
GSYH büyümesi, Endonezya, Hindistan ve ABD'de, sırasıyla yüzde 1.2, yüzde 1.1 ve yüzde 0.5 ile değişmedi.
Kaynak: DHA
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