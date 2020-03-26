G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
26.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi