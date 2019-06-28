28.06.2019 15:25
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G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı

G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı

Kaynak: DHA
Dünya

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