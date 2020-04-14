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G20 : Sabitkoinler finansal istikrar için risk oluşturabilir

G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Facebook'un Libra'sı gibi sabitkoinlerin (Stablecoin) finansal istikrar için risk oluşturabileceğini ve mutlaka sıkı düzenlemeden geçmesi gerektiğini belirtti.

14.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:52
G20 : Sabitkoinler finansal istikrar için risk oluşturabilir
G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Facebook 'un Libra'sı gibi sabitkoinlerin (Stablecoin) finansal istikrar için risk oluşturabileceğini ve mutlaka sıkı düzenlemeden geçmesi gerektiğini belirtti.
FSB, sabitkoinlerin düzenlenmesine ve denetlemesine ilişkin zorlukları elen alan 10 farklı önerilerin bulunduğu kapsamlı bir çalışma raporu yayınladı.
FSB'nın raporunda, PayPal gibi ödemelere uygulanan mevcut mali kuralların genel olarak sabitkoin için de geçerli olması gerektiği ifade edilerek, onların nasıl düzenlenebileceği konusunda tavsiyeler verildi.
Rapora göre, sabitkoin'e ilişkin yasaların her ülkede değişiklik göstermesi beklendiği ifade edilerek, risklere karşı ülkelerin birbirleriyle işbirliği yapmak durumunda kalacaklarına vurgu yapıldı.
FSB raporunda uluslararası işbirliğinin "esnek" olması önerilirken, "İlgili makamlar gerektiğinde düzenleyici yetkilerini açıklığa kavuşturmalı ve iç kanunlarında küresel sabitkoinlerin oluşturduğu risklere karşı potansiyel boşlukları ele almalıdır." ifadesine yer verildi.
Sabitkoin üreten şirketlerin riskleri etkili bir şekilde yönetmesi, operasyonel olarak esnek olması, siber saldırılara karşı tedbirli, kara para aklama ve terörün finansmanını durdurma sistemlerine sahip olması gerektiği raporda ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Facebook, Güncel
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