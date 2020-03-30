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G20 ticaret bakanları "tedarik zincirini" görüşecek

G20 ticaret bakanları tedarik zinciri alanında işbirliğini görüşmek için bugün olağanüstü video konferansı düzenleyecekler.

30.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:29
G20 ticaret bakanları

G20 ticaret bakanları tedarik zinciri alanında işbirliğini görüşmek için bugün olağanüstü video konferansı düzenleyecekler.

Japonya merkezli Nikkei gazetesinde yer alan haberde koronavirüs salgınından etkilenen tedarik zincirini sürdürmek ve güçlendirmek için ticaret bakanlarının işbirliğini onaylamaları beklendiği belirtildi.

G20'nin geçen hafta video konferans yöntemiyle Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, üye ülkelerin 'pandeminin yol açtığı ekonomik ve sosyal zararı en aza indirmek, küresel büyümeyi canlandırmak ve piyasa istikrarını korumak için mümkün olan her şey yapma ve mevcut tüm politika araçlarını kullanma' niyetinde olduğu belirtildi.

Halihazırda G20 ülkelerinin ekonomiyi destekleme amacıyla 'acil ve kararlı' tedbirler aldığı kaydedilen belgede, "Pandeminin sosyal, ekonomik ve finansal sonuçlarına karşı koymak için hedefe odaklı maliye politikası, ekonomik tedbirler ve garanti programları kapsamında küresel ekonomiye 5 trilyon doların üzerinde yatırım yapıyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Japonya, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››G20 ticaret bakanları 'tedarik zincirini' görüşecek - Ekonomi

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