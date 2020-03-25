G20 ülkeleri Covid-19 nedeniyle sanal zirve yapacak, gündemde koronavirüsle mücadele var
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle video konferansla perşembe günü olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.
25.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:17
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dönem başkanı olduğu G20 ülkeleri liderleriyle video konferansla perşembe günü olağanüstü zirve düzenleneceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği zirvede küresel çalışmaların nasıl koordine edileceği ve salgının ekonomi üzerindeki etkileri tartışılacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği zirvede küresel çalışmaların nasıl koordine edileceği ve salgının ekonomi üzerindeki etkileri tartışılacak.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Suudi Arabistan, Koronavirüs, Ekonomi, Dünya