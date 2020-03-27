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G20 ülkelerinden koronavirüsle mücadeleye 5 trilyon dolar

Yeni tip koronavirüs (covid-19) gündemiyle olağanüstü toplanan G20 Liderler Zirvesi'nden salgının etkisini en aza indirmek için küresel ekonomiye 5 trilyon dolarlık kredi akışı kararı çıktı.

27.03.2020 07:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 07:04
G20 ülkelerinden koronavirüsle mücadeleye 5 trilyon dolar

Yeni tip koronavirüs (covid-19) gündemiyle olağanüstü toplanan G20 Liderler Zirvesi'nden salgının etkisini en aza indirmek için küresel ekonomiye 5 trilyon dolarlık kredi akışı kararı çıktı.


Dünya gündeminin ilk sırasında yer edinmeye devam eden pandemiye karşı G20 ülkeleri birlik mesajı verdi. Salgına karşı mücadelede koordinasyon içerisinde ilerlemek konusunda kararlı olduklarını belirten liderler yakın zamanda eşi görülmemiş pandeminin küresel bir eylem gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Dünya

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Haberler ›› Dünya ››G20 ülkelerinden koronavirüsle mücadeleye 5 trilyon dolar - Haberler

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