14.06.2019 08:59
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G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya'da buluşacak

G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya

Japonya'da gerçekleştirilecek G20 enerji ve çevre bakanları toplantısında, Hürmüz Boğazı yakınında iki petrol tankerinin saldırıya uğramasının ardından gündeme gelen enerji güvenliği konusu da masaya yatırılacak.

Japonya'da gerçekleştirilecek G20 enerji ve çevre bakanları toplantısında, Hürmüz Boğazı yakınında iki petrol tankerinin saldırıya uğramasının ardından gündeme gelen enerji güvenliği konusu da masaya yatırılacak.

Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırıya uğramasının yankıları sürerken, Japonya yarın başlayacak G20 ülkeleri enerji ve çevre bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nagano Eyaleti'ndeki Karuizawa kasabasında gerçekleştirilecek iki günlük toplantıda, son saldırılarla birlikte dünya gündemine oturan enerji güvenliği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde gerçekleştirilecek görüşmelere, diğer bir önemli Orta Doğu petrol üreticisi olan Suudi Arabistan da katılacak. İki günlük toplantılar dizisinin ardından G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanlarının ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

Dünyanın gündeminde

Dün, Japonya'ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığı açıklanmış, saldırı haberlerinden sonra petrol fiyatları yüzde 4 artmıştı. İran, saldırıların Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin İran ziyareti sırasında gerçekleşmesini "şüpheli" olarak nitelerken, ABD cephesi ise olanlardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Yaşananların ardından enerji güvenliği konusu önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti. - TOKYO
Kaynak: İHA
Japonya, Ekonomi

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