28.06.2019 18:25
Haberler » Güncel » Haber

G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı

G20 Zirvesi

Japonya'da düzenlene G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.

Japonya 'da düzenlene G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı. Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak amacı Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı. Program sonrasında ise liderler hep birlikte fotoğraf çektirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan , Japonya , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:48 İSTANBUL- BOĞAZ'DA FACİANIN DÖNÜLDÜĞÜ ANLARI GEMİDEKİLER GÖRÜNTÜLEDİ
19:48 MANİSA Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı
19:46 Sancaktepe'de cinayet
19:46 Bitlis'te alt yapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor
19:46 Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı
19:45 Gençlerbirliği, Senegalli kaleci ile anlaştı
19:45 "Kamuoyuna yansıtılan uyuşturucu raporları sağlıklı veriler değil"