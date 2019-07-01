G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olmaya çalışan Ivanka Trump, alay konusu oldu!

Ivanka Trump eşi Jared Kushner ile Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katıldı. Ancak ikisi de Beyaz Saray danışmanı olsa da resmi olarak hangi statüden zirveye katıldıkları tam olarak bilinmiyor.

LİDERLER TEPKİ VERMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi Elysee'nin resmi Instagram hesabında paylaşılan bir video, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Söz konusu videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Kanada Başbakanı Justine Trudeau, İngiltere Başbakanı Theresea May ve IMF Başkanı Christine Lagarde 'ın konuştukları görülüyor. O sırada orada bulunan Ivanka Trump da konuşmaya katılıyor. Ancak liderlerin hiç tepki vermemesi Ivanka Trump'a zor anlar yaşatıyor. Görüntüler Twitter'de #UnwantedIvanka (İstenmeyenIvanka) etiketiyle paylaşıldı. Ivanka'nın dünya lideri arasında bulunması ise internet ortamında kısa zamanda popüler hale geldi ve konuyla ilgili birçok caps yapıldı.