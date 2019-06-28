28.06.2019 11:46
Haberler » Ekonomi » Haber

G20 Zirvesi'nin başlamasıyla Avrupa piyasaları güne artışla başladı

G20 Zirvesi

– Avrupa hisse senedi piyasaları Japonya'daki G20 Zirvesi'nin başlamasıyla haftanın son işlem gününe artıda başladı.

Avrupa hisse senedi piyasaları Japonya 'daki G20 Zirvesi'nin başlamasıyla haftanın son işlem gününe artıda başladı.
ABD Başkanı Donald Trump , Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 'e Çin'e uygulanması planlanan 300 milyar dolarlık ek gümrük vergilerini altı ay içinde erteleme sözü verdiği yönündeki iddiaları reddetti.
Diğer gelişmeler kapsamında Legoland ve Madame Tussauds sahibi Merlin Entertainments Kirkbi Invest'in öncülük ettiği bir grup yatırımcıdan gelen 6.1 milyar dolar değerindeki satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Yatırımcılar ayrıca gün içinde Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık 'tan gelecek olan ekonomik verileri izleyecek.
Gelişmelerin ardından MerlinEntertainments TSİ 10: 28'de yüzde 14 yükselirken, açılışta;
CAC 40 yüzde 0.09,
DAX yüzde 0.46,
FTSE yüzde 0.13 yükseldi.
Euro dolar karşısında TSİ 10.28'de yüzde 0: 18 değer kazanarak 1,13897 dolardan işlem görürken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.10 yükselerek 1,26830 dolara ulaştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Xi Jinping , Japonya , Avrupa , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:07 TEİAŞ elektrik üretim santrallerine 208 milyon lira ödeyecek
14:02 Türkmenistan'da doğal gazdan benzin üretilen tesisin açılışı yapıldı
13:56 Elektrikte 208,3 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
13:42 Anayasa Mahkemesinden 'Deniz Yücel' kararı
13:36 Mobilyacılar KDV indiriminin kalıcı hala gelmesini istiyor
13:31 Doğu Anadolu'da ihracat rakamları
13:30 Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar