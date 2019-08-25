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G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi

Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, bugün yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi.

25.08.2019 23:10 G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi
Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, bugün yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi. Fransa First Lady Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı öpüş biçimi ise dikkat çekti.
Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi. Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı. Gün sonu çekilen aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Brigitte Macron, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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