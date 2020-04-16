Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

G7 liderleri Kovid-19 krizini görüştü

G7 liderleri, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetimi ve ülkelerin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları görüştü.

16.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:26
G7 liderleri Kovid-19 krizini görüştü
G7 liderleri, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetimi ve ülkelerin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Almanya , ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin bugün ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında bir video konferans yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, liderlerin 16 Mart'taki son toplantılarının ardından Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin yanı sıra sağlık, güvenlik ve refahın yeniden sağlanması için sonraki adımları değerlendirdikleri kaydedildi.
G7 liderlerinin, salgının yol açtığı sağlık krizi ve bununla bağlantılı gelişen insani ve ekonomik afete ilişkin güçlü ve koordineli küresel mücadele noktasında her türlü önlemin alınması gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, krizin atlatılması için de güçlü ve sürdürülebilir bir plan uygulanması noktasında mutabık kalındığı kaydedildi.
DSÖ'ye yönelik inceleme ve reform çağrısı
Açıklamada, G7 ülkelerinin DSÖ'ye her yıl 1 milyar dolardan fazla katkı yaptığına işaret edilerek, "Görüşmenin odağında, DSÖ'nün pandemiyi zayıf yönetmesi ve şeffaf davranmaması vardı. Liderler, bu örgüte yönelik derin bir inceleme ve reform süreci çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.
G7 ülkelerinin, Kovid-19 salgınına ilişkin ellerindeki her türlü bilgiyi paylaşarak bir araştırma havuzu oluşturulmasını da görüştüğü kaydedilen açıklamada, bu anlamda ülkelerde yapılan araştırmaların kamuoyuna açıklanması ve dünyanın en gelişmiş bilişim teknolojilerine ulaşılmasının önünün açılması konusunun da ele alındığı bildirildi.
Açıklamada, "G7 liderleri, bakanlarını ülkelerinin ekonomilerini güvenli şekilde yeniden faaliyete geçmeye hazırlamaları için görevlendirdi. Ayrıca bu bakanlar, G7 ülkelerinin daha dayanıklı sağlık sistemleri ve güvenilir tedarik zinciri ile ekonomik büyümelerini eski haline getirmelerini sağlayacak bir organ kurmakla da görevli olacak." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Beyaz Saray, Almanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››G7 liderleri Kovid-19 krizini görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:16: Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir - Haber 21:16: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haber 21:16: Belarus'ta Kovid-19'lu 3 kadının bebekleri sağlıklı dünyaya geldi - Haber 21:14: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI -4 - Haber 21:12: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek" - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 18:33: Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler - Haber