G7 liderleri Kovid-19 krizini görüştü

G7 liderleri, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetimi ve ülkelerin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları görüştü.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Almanya , ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin bugün ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında bir video konferans yaptığı kaydedildi.Açıklamada, liderlerin 16 Mart'taki son toplantılarının ardından Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin yanı sıra sağlık, güvenlik ve refahın yeniden sağlanması için sonraki adımları değerlendirdikleri kaydedildi.G7 liderlerinin, salgının yol açtığı sağlık krizi ve bununla bağlantılı gelişen insani ve ekonomik afete ilişkin güçlü ve koordineli küresel mücadele noktasında her türlü önlemin alınması gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, krizin atlatılması için de güçlü ve sürdürülebilir bir plan uygulanması noktasında mutabık kalındığı kaydedildi.DSÖ'ye yönelik inceleme ve reform çağrısıAçıklamada, G7 ülkelerinin DSÖ'ye her yıl 1 milyar dolardan fazla katkı yaptığına işaret edilerek, "Görüşmenin odağında, DSÖ'nün pandemiyi zayıf yönetmesi ve şeffaf davranmaması vardı. Liderler, bu örgüte yönelik derin bir inceleme ve reform süreci çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.G7 ülkelerinin, Kovid-19 salgınına ilişkin ellerindeki her türlü bilgiyi paylaşarak bir araştırma havuzu oluşturulmasını da görüştüğü kaydedilen açıklamada, bu anlamda ülkelerde yapılan araştırmaların kamuoyuna açıklanması ve dünyanın en gelişmiş bilişim teknolojilerine ulaşılmasının önünün açılması konusunun da ele alındığı bildirildi.Açıklamada, "G7 liderleri, bakanlarını ülkelerinin ekonomilerini güvenli şekilde yeniden faaliyete geçmeye hazırlamaları için görevlendirdi. Ayrıca bu bakanlar, G7 ülkelerinin daha dayanıklı sağlık sistemleri ve güvenilir tedarik zinciri ile ekonomik büyümelerini eski haline getirmelerini sağlayacak bir organ kurmakla da görevli olacak." bilgisi paylaşıldı.