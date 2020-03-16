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G7 liderleri telekonferans yöntemi ile acil zirve gerçekleştirecek

Görüşmede Covid-19 salgını için alınabilecek ilave eş zamanlı tedbirler ve finans piyasalarının güçlendirilmesi ele alınacak. Bunların yanı sıra bir aşı bulunması için de işbirliği üzerinde çalışılacak.

16.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:34
G7 liderleri telekonferans yöntemi ile acil zirve gerçekleştirecek
G7 liderleri pazartesi günü telekonferans yöntemi ile acil bir zirve gerçekleştirme kararı aldı.

Görüşmede Covid-19 salgını için alınabilecek ilave eş zamanlı tedbirler ve finans piyasalarının güçlendirilmesi ele alınacak. Bunların yanı sıra bir aşı bulunması için de işbirliği üzerinde çalışılacak.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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