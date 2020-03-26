G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin 'Vuhan virüsü' ısrarı

G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) koronavirüs (Covid-19) salgını için 'Vuhan virüsü' ifadesini kullanma ısrarı nedeni ile ortak açıklama yayımlanamadı.Avrupalı bir yetkili G7 üyeleri arasında birçok anlaşmazlık olduğunu ancak 'Vuhan virüsü' ifadesinin en büyük engel olduğunu belirtti.

Kaynak: Euronews.com