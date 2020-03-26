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G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin 'Vuhan virüsü' ısrarı

G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) koronavirüs (Covid-19) salgını için 'Vuhan virüsü' ifadesini kullanma ısrarı nedeni ile ortak açıklama yayımlanamadı.

26.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:17
G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin 'Vuhan virüsü' ısrarı
G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) koronavirüs (Covid-19) salgını için 'Vuhan virüsü' ifadesini kullanma ısrarı nedeni ile ortak açıklama yayımlanamadı.

Avrupalı bir yetkili G7 üyeleri arasında birçok anlaşmazlık olduğunu ancak 'Vuhan virüsü' ifadesinin en büyük engel olduğunu belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

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