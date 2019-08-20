Haberler» Dünya» Haber

G7 zirvesi ana gündemi gelir eşitsizliği ve yoksulluk: Avrupa nüfusunun yüzde 20'si risk altında

Fransa'nın ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek zirvenin gündeminde gelir eşitsizliği ile mücadele yer alacak.

20.08.2019 11:59 G7 zirvesi ana gündemi gelir eşitsizliği ve yoksulluk: Avrupa nüfusunun yüzde 20'si risk altında
Fransa'nın ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek bu yılki zirvenin gündeminde gelir eşitsizliği ile mücadele yer alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Boris Johnson, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a katılmak için yoğun güvenlik önlemleri arasında Bask kenti Biarritz'e gelecek.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
12:39   Jeffrey Epstein 'ölümünden iki gün önce vasiyet imzaladı'
12:38   Yunanistan'ın Paros Adası 'plastiksiz tek ada' olmayı hedefliyor
12:13   İtalya'daki siyasi krizde kritik gün: Olası senaryolar neler?
12:07   İdlib hayalet kente dönüyor
12:03   Rejim güçlerinin Han Şeyhun'u ele geçirdiği iddia edildi
11:59   Riyad öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Sana'da operasyon, ayrılıkçılardan Ebyen'de kuşatma
11:59   G7 zirvesi ana gündemi gelir eşitsizliği ve yoksulluk: Avrupa nüfusunun yüzde 20'si risk altında