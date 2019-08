Dünya'nın en büyük ekonomilerinden yedisini bir araya getiren G7 Fransa 'nın güneybatısındaki Biarritz şehrinde devam ediyor. G7 kapsamında liderler bir araya gelirken First Lady'ler de birlikte vakit geçiriyor.Fransa First Lady'si Brigitte Macron, İspanya sınırında bulunan Bask kültürünün hakim olduğu bölgede G7 için ülkesine gelen First Lady'lerin eşlerine bir gezi düzenledi.