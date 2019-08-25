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- G7 Zirvesi'nde İkinci Gün- Trump ve Johnson Bir Araya Geldi

- G7 Zirvesi'nde ikinci gün Trump ve Johnson bir araya geldiPARİS - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

25.08.2019 17:40
- G7 Zirvesi'nde İkinci Gün- Trump ve Johnson Bir Araya Geldi
- G7 Zirvesi'nde ikinci gün
Trump ve Johnson bir araya geldi
PARİS - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ikinci gününde liderler temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi. Çalışma kahvaltısı öncesi açıklamalarda bulunan Trump, İngiltere ile bugüne kadar yapılmamış kapsamlı bir ticaret anlaşması yapacaklarını ifade ederek, İngiltere'nin artık bir engeli olmadığını söyledi. Trump, Boris Johnson'ın Brexit konusunda tavsiyeye ihtiyacı olmadığını belirterek, "O bu iş için doğru kişi" dedi. Trump, ayrıca gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin mümkün olduğunu da belirtti.
Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin liderlerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde ticaret savaşları, Amazon Ormanlarındaki yangınlar, küresel ısınma, İran'ın nükleer enerji programı ve uluslararası güvenlik gibi konular masaya yatırılacak.
- G7 Zirvesi'nde İkinci Gün- Trump ve Johnson Bir Araya Geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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