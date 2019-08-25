G7 Zirvesi'nde Trump ve Abe bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. ABD Başkanı Trump, görüşmede ABD-Japonya ilişkilerinin en iyi seviyede olduğunu belirterek, "Birlikte çok fazla ticaret yapıyoruz. Aynı zamanda Kuzey Kore hakkında da görüşüyoruz. Bu konudaki görüşmeler çok iyi gidiyor ve birçok başka şeyi daha görüşüyoruz" dedi. Trump, iki ülke arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin, "Üzerinde çalışıyoruz ve tamamlamaya oldukça yakınız" dedi.



Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen görüşmeleri hatırlatan Japonya Başbakanı Abe ise, bu görüşmelerin yanı sıra çok sık fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. "Japonya-ABD ilişkilerinin tarihine baktığımızda şuanda iki lider arasındaki ziyaretlerin sıklığı daha önce hiç görülmemiş seviyede" ifadelerini kullanan Abe, "Ülkelerimiz ile Kuzey Kore ve İran da dahil olmak üzere bölgesel durumlar arasındaki ittifakımızı derinleştirmenin yollarını sizinle görüşmeyi kesinlikle dört gözle bekliyorum. Elbette ikili ticareti ve ekonomik ilişkileri de tartışmayı dört gözle bekliyoruz. ve kesinlikle sizinle verimli tartışmalar yapmayı umuyorum" diye konuştu.



ABD Başkanı Trump, gazetecilerin Kuzey Kore ile yeni bir görüşmenin gündemde olup olmadığına ilişkin sorusuna, "Muhtemelen bir tane var" yanıtını verdi. Kısa menzilli füze denemelerinden hoşlanmadığını belirten Trump, Japonya Başbakanı Abe'ye kısa menzilli füzeler hakkındaki düşüncelerini sordu. Abe, "Bizim tutumumuz çok açık. Kuzey Kore tarafından kısa menzilli balistik füzelerin fırlatılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor. Dolayısıyla, son günlerde Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze denemeleri bizim için son derece üzücü oldu" dedi. - PARİS