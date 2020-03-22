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Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm

Koronavirüse yakalanan Sampdoria forması giyen Gabbiadini, "Salı günü kendimi biraz yorgun hissettim. Gece boyu uyuyamamıştım. Virüs olabileceğini hiç düşünmedim. Sabah kalktığımda kötüydüm. Ancak ateşim yüksek değildi. Saatler içerisinde ateşim bir anda 37.5'a kadar çıktı. Testlerin pozitif çıktığını duyunca bunun şaka olduğunu düşündüm" dedi.

22.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:08

İtalya Serie A'da koronavirüs testi pozitif çıkan ikinci futbolcu olan Manolo Gabbiadini, yaşadıklarını La Gazzetta dello Sport'a anlattı. İşte Gabbiadini'nin ağzından koronavirüs günleri:

"10 Mart Salı günü kendimi biraz yorgun hissettim. Virüs olabileceğini hiç düşünmedim. Gece boyu uyuyamamıştım. Sabah kalktığımda kötüydüm. Ancak, ateşim yüksek değildi. Saatler içerisinde ateşim bir anda 37.5'a kadar çıktı. Sampdoria takım doktorunu aradım. Doktor ve eşim test yapmamız gerektiğini önerdiler. Çünkü, iki küçük çocuğum var. Perşembe günü kendimi iyi hissediyordum. Doktor, o gün içerisinde beni aradı ve testimin pozitif çıktığını haber verdi.

"BUNUN BİR ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Hiç beklemiyordum. Ateşim düşmüştü. Hiçbir şeyim yoktu. Ancak, bu şekilde başka insanları da fark etmeden virüse bulaştırdığım düşüncesi aklıma geldi. Doktor, test yaptıktan sonra bana bir gün daha beklemem gerektiğini söyledi. Kendimi iyi hissetsem bile bu riski alamazdım. 'Benim bir şeyim yok.' desem ve markete gitsem, birkaç meyve seçsem birçok yaşlı insana virüsü bulaştırırdım. Hayatım o andan itibaren zindana dönerdi, vicdan azabından yaşayamazdım.

Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm

"EVDE KALMALIYIZ"

Kaç tane insanın koronavirüslü olduğuna dair fikri yok. Bu nedenle sosyal mesafelenmeyi uygulamamız gerekiyoruz. Bu nedenle kurallara saygı duymalı ve evde kalmalıyız. Koronavirüs probleminin ne kadar ciddi bir problem olduğunun çok az insan farkında. Benim de hasta olduğuma dair bir düşüncem yoktu. 14 gün boyunca karantina altında olmam ve ardından tekrar test olmam gerekiyor.

"BERGAMO'DA YAŞAYAN AİLEM VE AKRABALARIM ADINA ENDİŞELİYİM"

Sampdoria, beni bu zorlu süreçte ailenin bir parçası olarak gördü. Kulüpte, doktorlar dahil birçok kişide vakaya rastlandı. Bu tip zorlu zamanlar, sizi daha iyi ve sağlam bir aile yapar. Bergamo'da yaşayan ailem ve akrabalarım adına endişeliyim. Ailem, kendilerini eve kilitledi. Onlarla her gün konuşuyorum. En son birkaç ay önce gördüm. Bana, 'Ne zaman pencereyi açsak tek duyduğumuz şey birbirine karışan ambulans sirenleri.' dediler"

(Sporx)

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Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm

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Manolo Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Etiketler : La Gazzetta dello Sport, Manolo Gabbiadini, Koronavirüs, Sampdoria, Spor

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