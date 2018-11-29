Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Fas'a Transfer Edildi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:03



29 Kasım 2018 Perşembe 15:03

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo tedavi olmak için Fas'a transfer edildi.Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, hastanede tedavi altında bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun dün gece saatlerinde Riyad'dan ayrıldığı bildirildi. Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ali Bongo'nun kendi isteği üzerine tedavisine doktorların da onayı alınarak başkent Rabat'taki bir hastanede devam edilmesine karar verildiği kaydedildi. Bongo'nun eşi Sylvia Bongo sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının sağlığının daha iyi gitmesinin ardından Fas'a transferinin mümkün olduğunu belirtti.Gabon hükümetinden yapılan açıklamada da, bir aydan uzun süredir Suudi Arabistan'da tedavi gören Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın tedavisine devam etmek için dün Fas'a transfer edileceği bildirilmişti. Açıklamada, Ali Bongo'nun artık daha iyi hissettiği belirtilmişti.Gabon hükümeti uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ciddi bir şekilde hasta olduğunu ve bir ameliyat geçirdiğini itiraf etmişti. Gabon'un 59 yaşındaki Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp Çöl Davos'u adlı zirveye katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hastaneye kaldırılmıştı. Gabon hükümeti Ali Bongo'nun baş dönmesi yaşadığını söylemişti ancak medyada Ali Bongo'nun felç geçirdiği haberleri yer almıştı.2 kere Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı1967'den beri Gabon Cumhurbaşkanı olan Omar Bongo'nun oğlu olan Ali Bongo Ondimba babasının başkanlığı sırasında 1989-1991 yılları arasında Dışişleri Bakanı, 1991-1999 yılları arasında Millet Meclisi'nde bir Milletvekili olarak Bongoville'yi temsil ediyordu; sonradan 1999-2009 yılları arasında Milli Savunma Bakanı oldu. Gabon Demokrat Parti (PDG) Başkan Yardımcısı ve babasının ölümünden sonra Ağustos 2009'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde PDG'den aday oldu.Resmi sonuçlara göre aldığı yüzde 42 oy ile seçimleri kazandı ve yeni Cumhurbaşkanı oldu. 2016 yılında gerçekleştirilen seçimlerinde en yakın rakibi Jean Ping'in yüzde 1 önünde seçimleri kazanan Ondimba, 7 yıllık bir süre için bir kez daha cumhurbaşkanlığı makamına seçilmişti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ülkede şiddet olayları yaşanmıştı. - RABAT