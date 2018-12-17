Gabon Cumhurbaşkanı Bongo'dan İyi Haber

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Fas
'ın başkenti Rabat'ta tedavi altına alınan Gabon Cumhurbaşkanı
Ali Bongo'nun iyileşmeye başladığı duyuruldu.
Gabon Hükümeti, 24 Ekim
'de düzenlenen bir ekonomik forumda rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Gabon Başbakanı Emmanuel
Issoze Ngondet, başkent Libreville'de yaptığı açıklamada, Bongo'nun durumunun iyi olduğunu ve rehabilitasyon sürecinin olumlu ilerlediğini ifade etti.
Ngondet, "Devletin başı bilinçli, kiminle konuştuğunu biliyor, iyi görebiliyor, iyi konuşuyor, sesi iyi geliyor" dedi.
Gabon hükümeti uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ciddi bir şekilde hasta olduğunu ve bir ameliyat geçirdiğini itiraf etmişti. Gabon'un 59 yaşındaki Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp Çöl Davos'u adlı zirveye katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad
'a hastaneye kaldırılmış, ardından Kasım ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta tedavi altına alınmıştı. Başbakan Ngondet ve üst düzey yetkililer de Bongo'yu ziyaret etmek amacıyla Fas'a gitmişti. - RABAT
24 Ekim,Fas,Gabon,Cumhurbaşkanı
Kaynak: İHA