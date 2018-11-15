Gabon Cumhurbaşkanı Bongo'nun Görevleri Geçici Olarak Yardımcısına Verildi

Gabon
'da 24 Ekim
'de gittiği Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad
'da hastalanarak tedavi altına alınan Gabon Cumhurbaşkanı
Ali Bongo'nun görevlerini yardımcısının yerine getirmesi amacıyla anayasada değişiklik yapıldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Emmanuel
Issoze Ngondet'in isteğiyle Anayasa Mahkemesi
, anayasanın 13. maddesinde yaptığı eklemeyle Bongo'nun bazı görevlerini geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou'ya verdi.
Yapılan ekte, "Cumhurbaşkanının her ne sebeple olursa olsun geçici olarak bulunamaması durumunda, 18'nci, 19'uncu maddeler ile 109'uncu maddenin ilk paragrafı haricindeki görevleri, Başbakan ya da hükümet üyelerinin 10'da birinin isteğiyle toplanan Anayasa Mahkemesinin özel görevlendirmesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısına ya da Başbakana tevdi edilir." ifadesi yer aldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Marie Madeleine Mborantsua'nun imzaladığı değişiklik kararına göre, Bongo'nun görevlerinin bir kısmını geçici olarak üstlenen yardımcısı Moussavou, Başbakan Ngondet'in bildirdiği gündemle toplanacak Bakanlar Kurulu
'na başkanlık edecek.
Mahkemenin bu kararıyla anayasaya göre Cumhurbaşkanının yokluğunda, Senato Başkanının geçici cumhurbaşkanı göreviyle 30-60 gün arasında cumhurbaşkanı seçimi düzenlemesinin önüne geçilmiş oldu.
Bongo'nun felç geçirdiği veya öldüğü iddia edilmişti
Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun sağlık durumu hakkında medyada farklı iddialar yer almıştı.
Uluslararası medya, Bongo'nun felç geçirdiğini veya öldüğünü öne sürmüştü. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, cumhurbaşkanının son aylardaki yoğun programı nedeniyle aşırı halsizlik yüzünden Riyad'da hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
Ngouoni, pazar günü yaptığı açıklamada ciddi bir rahatsızlık geçiren Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını belirtmişti.
Gabon Cumhurbaşkanının tedavi gördüğü King Faysal Hastanesi yetkilileri ise beyninde bulunan bir ödem nedeniyle suni komaya sokulan Bongo'nun geçen perşembe uyandırıldığını ve ödem tam temizlenene kadar tedavisinin Riyad'da devam edeceğini duyurmuştu.
24 Ekim,Riyad,Gabon,Cumhurbaşkanı
15 Kasım 2018 Perşembe 13:41