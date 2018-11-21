Gabon Cumhurbaşkanının Tedavisinin Londra'da Süreceği İddia Edildi

Yaklaşık bir aydır Suudi Arabistan
'da tedavi gören Gabon Cumhurbaşkanı
Ali Bongo'nun tedavisine Londra
'da devam edileceği ileri sürüldü.
Jeune Afrique'in haberine göre, 24 Ekim
'de gittiği Riyad
'da rahatsızlanarak King Faysal Hastanesi'ne kaldırılan ve iyileşme sürecinde olan Bongo, kısa süre içinde İngiltere
'ye transfer edilecek.
Durumu çok daha iyi olan ve bu nedenle seyahat etmesine izin verilen Bongo'nun tedavisi Londra'da özel bir klinikte sürecek.
Habere göre, bilinci yerinde olan ve konuşabilen Bongo, eşi Sylvia Bongo'nun tavsiyesi üzerine Londra'da tedavi görmeye karar verdi. Bongo'nun tedavisinin ne kadar süreceği bilinmiyor.
Sylvia Bongo'nun Londra'nın Mayfair bölgesinde bir evi bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Bongo'ya yakın olan Fas
Kralı 6. Muhammed'in ısrarıyla Bongo'nun tedavisine Fas'ta devam edilmesinin de konuşulduğu ancak bu seçenekten daha sonra vazgeçildiği belirtildi.
Öldüğü iddia edilmişti
Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.
Bongo'nun kaldırıldığı hastanede, geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan,Cumhurbaşkanı,Gabon,Londra
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:54