Gabon Liginde Forma Giyen Herman Tsinga, Maç Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Gabon Liginde oynanan Akanda-Missile maçında talihsiz bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin 30 yaşındaki oyuncusu Herman Tsinga, karşılaşma oynanırken bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri oyuncuya hızlı bir şekilde müdahale ederken Tsinga, hastane yolunda hayatını kaybetti.
OKSİJEN MASKESİNİN BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Polisin incelemesi sonucu futbolcuya müdahele eden sağlık ekiplerinin aracında kalp ritmini düzenleyici cihaz ve oksijen maskesinin bulunmadığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun ölümüyle birlikte Gabon'da sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden oyuncu sayısı 12'ye çıktı.
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