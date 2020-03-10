Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Éverton Ribeiro Brezilya Milli Takımı'na Çağrıldılar
Brezilya'nın Dünya Kupası Elemeleri için oynayacağı maçlarda görev alması için milli takıma çağrılan Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Éverton Ribeiro'nun Flamengo formasıyla en iyi anlarını sizler için Dugout farkıyla derledik.
10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21
Brezilya 'nın Dünya Kupası Elemeleri için oynayacağı maçlarda görev alması için milli takıma çağrılan Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Éverton Ribeiro'nun Flamengo formasıyla en iyi anlarını sizler için Dugout farkıyla derledik.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Gabriel Barbosa, Bruno Henrique ve Éverton Ribeiro Brezilya Milli Takımı'na Çağrıldılar
Etiketler : Gabriel Barbosa, Brezilya, Spor
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